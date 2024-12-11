Блогер Лекс Фридман хочет взять интервью у Путина: мнение экспертов

Блогер, несмотря на подчеркиваемую нейтральность, считается человеком близким к нынешнему президенту США.

Американский блогер Лекс Фридман хочет взять интервью у Владимира Путина. Это подтвердили в Кремле, при этом Песков отметил, что это не вопрос ближайшей перспективы, а условия на которых президент даст интервью, еще необходимо обсудить. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", Фридман не так давно брал интервью у Зеленского, поэтому все выглядит, как желание соблюсти баланс и дать площадку обеим сторонам конфликта. Тем более, что семья Фридмана связана как с Украиной, так и с Россией.

Однако блогер, несмотря на подчеркиваемую нейтральность, считается человеком близким к нынешнему президенту США – он друг его дочери Иванки и ее мужа Джареда Кушнера. Поэтому его визит, как и ранняя вылазка Такера Карлсона, не без оснований рассматривается как элемент неформальной дипломатии в непростом кейсе по "украинской сделке", уточнили эксперты.

Интересна в этом плане реакция Кремля – его визит, в целом оцениваемый положительно, сейчас рассматривается как преждевременный. Вероятно, Москва считает, что уже сделала пас в сторону Вашингтона и ждет конкретики на свои предложения, после чего будет иметь смысл обсуждать контрпредложения оппонентов. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: YouTube / PowerfulJRE