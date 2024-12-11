Власти Сирии расторгли инвестсоглашение с РФ: мнение экспертов

При этом глава минобороны в переходном правительстве Мурхаф Абу Касра заявил, что судьба российских баз еще не решена и переговоры продолжаются.

Новые сирийские власти расторгли инвестсоглашение с Россией о порте Тартус, где располагается база ВМФ РФ, пишет издание Al-Watan. При этом глава минобороны в переходном правительстве Мурхаф Абу Касра заявил, что судьба российских баз еще не решена и переговоры продолжаются. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", по мере укрепления своего положения, новые сирийские власти ведут себя в отношении России все враждебнее и смелее.

Вначале российские товары попали под эмбарго, так же как иранские и израильские, уточнили эксперты.

Очевидно, что Москве предстоит нелегкий торг по этому вопросу как с Дамаском, так и со Стамбулом. Помочь в нем может понимание, что Россия не так уж и зависит от базы в Сирии. Так, западные СМИ писали о наших, пусть и неофициальных, базах в Ливии, которые начали расширяться после падения Асада. Приостановлено, но не разорвано и соглашение о нашем пункте материально-технического обеспечения в Судане. Ведутся, наверняка, и поиски других локаций для базирования ВМФ. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали переговоры Путина и Си Цзиньпина.

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