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Эксперты прокомментировали переговоры Путина и Си Цзиньпина
Сегодня, 14:00
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Эксперты прокомментировали переговоры Путина и Си Цзиньпина

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Ключевым моментом стала констатация продолжающего расти товарооборота.

Ключевым моментом переговоров Путина и Си Цзиньпина стала констатация продолжающего расти товарооборота: за 11 месяцев 2024 года он вырос на 7%, превысив 220 миллиардов долларов. Российская статистика за весь год еще не обнародована, по китайской он превысил 245 миллиардов.

По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", одним из главных пунктов давления на Россию была попытка ограничить ее торговые связи с Китаем, тем не менее, они выросли в объеме и укрепились, в условиях наращивающихся санкций. И эта статистика лучшее опровержение периодическим паническим слухам о том, что очередной санкционный виток обрубит связи РФ и Китая, воспретив платежи между двумя странами, уверены авторы поста.

О роли Запада, впрочем, тоже не забудем: мало кто сделал для укрепления связей Москвы и Пекина больше, чем Штаты и их союзники давлением на обе страны. Ну а в этом году крепость этой связи наверняка будет подтверждена взаимными визитами: 80 лет Победы над Германией и Японией отметят в обеих странах.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали первые часы президентства Трампа.

Фото: kremlin.ru

Теги: кнр, мейстер
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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