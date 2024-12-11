Эксперты прокомментировали переговоры Путина и Си Цзиньпина

Ключевым моментом стала констатация продолжающего расти товарооборота.

Ключевым моментом переговоров Путина и Си Цзиньпина стала констатация продолжающего расти товарооборота: за 11 месяцев 2024 года он вырос на 7%, превысив 220 миллиардов долларов. Российская статистика за весь год еще не обнародована, по китайской он превысил 245 миллиардов.

По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", одним из главных пунктов давления на Россию была попытка ограничить ее торговые связи с Китаем, тем не менее, они выросли в объеме и укрепились, в условиях наращивающихся санкций. И эта статистика лучшее опровержение периодическим паническим слухам о том, что очередной санкционный виток обрубит связи РФ и Китая, воспретив платежи между двумя странами, уверены авторы поста.

О роли Запада, впрочем, тоже не забудем: мало кто сделал для укрепления связей Москвы и Пекина больше, чем Штаты и их союзники давлением на обе страны. Ну а в этом году крепость этой связи наверняка будет подтверждена взаимными визитами: 80 лет Победы над Германией и Японией отметят в обеих странах. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали первые часы президентства Трампа.

Фото: kremlin.ru