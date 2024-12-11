Эксперты прокомментировали первые часы президентства Трампа

Президент отменил 78 решений Байдена, ввел ЧС на границе, постановил выйти из ВОЗ и Парижского соглашения о климате, способствовать активной добыче и экспорту углеводородов

В первые часы президентства Дональд Трамп начал выполнять свои обещания. Так, он отменил 78 решений Байдена, ввел ЧС на границе, постановил выйти из ВОЗ и Парижского соглашения о климате, способствовать активной добыче и экспорту углеводородов и так далее. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это избавляет от ошибок прошлого срока, когда некоторые из обещаний, не выполненные сразу, увязли в дальнейшем противодействии оппонентов.

Впрочем, интересна не столько трансформация самих США, сколько политика новой администрации по отношению к России, считают телеграмеры. Тут важны два момента. Первый – Украина. Трамп напомнил о намерении заключить сделку и заморозил помощь иностранным государствам на 90 дней для переоценки.

Второй момент - санкции. Трамп заявил, что США сохранят антироссийские санкции до заключения мира. А также то, что они намерены богатеть за счет экспорта углеводородов, который намерены наращивать. В этой связи очевидна дилемма – освобождать российские углеводороды от санкций полностью нелогично, ведь они главный конкурент американского сырья на премиальном рынке ЕС. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что российский газ будет транспортироваться в Иран через Азербайджан.

Фото: YouTube / Defense Now