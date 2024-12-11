Российский газ будет транспортироваться в Иран через Азербайджан

Иран обладает крупными запасами газа, но его месторождения находятся вдали от потребителей, а расход этого ресурса очень велик.

Россия будет поставлять газ в Иран через территорию Азербайджана. Как заявил Владимир Путин, начинать нужно с небольших объемов – до 2 млрд куб. м. В целом, это может выйти в объемы поставки в 55 млрд куб. м газа в год. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", Иран обладает крупными запасами газа, но его месторождения находятся вдали от потребителей, а расход этого ресурса очень велик – по данным международного Института энергетики, порядка 70% генерации электроэнергии зависит от газа, и его не хватает.

Недостатка газа в России нет, особенно в условиях усыхания поставок в ЕС. Однако возникает вопрос не только цены, но и транспортировки, уверены эксперты. Выбранный маршрут означает использование газопровода из Северной Осетии в Азербайджан, и далее по МГП "Аджикабул-Астара-Абадан". Но его мощность равна 10 млрд кубов, то есть он сгодится лишь на первых порах.

Потом придется либо активно использовать в реверсном режиме отдельные ветки трубопровода "Средняя Азия — Центр" (как это делается с 2023 года для поставок в Узбекистан), либо задумываться о постройке нового газопровода. Вероятно, не зависящего от Азербайджана, у которого с Ираном не идеальные отношения. Но это вопрос отдаленной перспективы – вначале потенциал поставок лучше прощупать на тех мощностях, что уже есть в наличии. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном.

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