Документ, по сути, является формализацией многолетнего сотрудничества между двумя государствами, развивавшимся в последние годы.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву для официального подписания двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как отмечают эксперты Telegram-канала "Мейстер", документ, по сути, является формализацией многолетнего сотрудничества между двумя государствами, развивавшимся в последние годы.

Текст его пока не объявлен, но приоритеты понятны: ВПК, энергетика (атомка и нефтегаз), логистика (коридор "Север-Юг") и торговля. Интерес для экспертов представляют конкретные соглашения, заключенные на полях встречи. Так, в частности, иранский президент уже заявил о желании финализировать соглашение по АЭС, не уточнив, о чем идет речь.

Так что вполне возможно, что Иран был бы рад привлечь "Росатом", в роли застройщика или консультанта, к другим атомным проектам – АЭС "Карун" и "Сирик", которые ранее объявлялись как самостоятельные атомные начинания персов. Очевидно также, что подписание этого соглашения может привести к усилению и неафишируемого партнерства. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали перемирие в секторе Газа.

Фото: kremlin.ru