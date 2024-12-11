Принципиальные вопросы еще не разрешены: ХАМАС сохраняет власть, Израиль выводит войска.

Перемирие в секторе Газа началось между Израилем и ХАМАС в 8:00 мск. Как полагают авторы Telegram-канала "Мейстер", это хороший пример того, как мирное соглашение ведет к следующей войне.

Эксперты уточняют, что принципиальные вопросы еще не разрешены: ХАМАС сохраняет власть, Израиль выводит войска, никаких гарантий от повтора 7 октября 2023 года нет.

У России свобода рук обеспечена суверенитетом и думать мы можем на несколько шагов вперед в отличие от данного случая. В сочетании с опытом Минских соглашений это лучшая гарантия от заключения перемирий, ничего, кроме следующей войны не обещающих. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Госдума РФ поддержала законопроект о введении периода охлаждения по кредитам для защиты от мошенников.

Фото: Amir Cohen / Reuters