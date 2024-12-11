Госдума РФ поддержала законопроект о введении периода охлаждения по кредитам для защиты от мошенников

Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей задержка с выдачей денег составит 4 часа, для сумм свыше 200 тысяч – 48 часов.

Госдума в I чтении поддержала законопроект о введении периода охлаждения по займам и потребкредитам для защиты россиян от мошенников. Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей задержка с выдачей денег составит 4 часа, для сумм свыше 200 тысяч – 48 часов. Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", телефонные мошенники стали настоящим бичом россиян – только в 2024 году, по данным ЦБ РФ, было украдено 250-300 млрд рублей.

Телеграмеры считают, что новеллу можно только поприветствовать – у россиян появляется время прийти в себя или пообщаться с близкими, и, таким образом, слезть с крючка аферистов, пытающихся психологическим прессингом сломить их волю и быстро вывести деньги со счетов.

К слову, одобрение закона вновь подтвердило волшебную силу ускорения, придаваемую президентом. Дело в том, что инициативу с охлаждением еще в октябре Центробанк предложил Минфину, причем ее параметры с точностью повторяют прописанные в законопроекте. Однако тогда обсуждение инициативы затянулось. В итоге, после прямой линии, где вопрос об охлаждении всплыл в беседе с президентом, в конце декабря иницативу от своего имени внесла группа сенаторов и депутов. Соответствующий законопроект и был одобрен сегодня. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: duma.gov.ru