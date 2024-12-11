Эксперты прокомментировали планы на переезд головного офиса "Почты России" в Омскую область

Поручение президента о передислокации госкорпораций в российские регионы затягивается в связи с нежеланием топ-менеджмента "отказываться от столицы" и переезжать.

Возможный переезд головного офиса "Почты России" в Омскую область "идет тяжело", признался губернатор региона Виталий Хоценко на встрече с журналистами. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", поручение президента о передислокации госкорпораций в российские регионы затягивается в связи с нежеланием топ-менеджмента "отказываться от столицы" и переезжать.

По словам губернатора, со своей стороны регион сделал все необходимое. Омская область даже готова предоставить бесплатное помещение под центральный офис, который сейчас в столице госкорпорации обходится в 1 млрд рублей в год, и дать налоговые льготы.

На федеральном уровне эту проблему осознают. Во время "Прямой линии" Владимир Путин прямо рассказал на примере "РусГидро", как сложно "утащить людей из Москвы". Но, по словам главы государства, миграция госкорпораций призвана подталкивать развитие регионов и потому процесс будет продолжен. Пока мотивировать на это сотрудников госкомпаний пытаются исключительно "пряником", однако в любой момент он может быть заменен на "кнут". Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: ВКонтакте / Почта России (Masha Serova)