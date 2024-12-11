Авторы поста уверены, что итоги визита делегации Словакии в Москву, заинтересованной в продолжении газового сотрудничества, оценить пока невозможно, однако несомненная польза от него уже есть.

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко, находящийся с визитом в Москве, выложил видео, где он ходит по московскому ТЦ и Ашану. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", он проходится по глупостям западных СМИ, типа дефицита масла в России, демонстрируя 6 метров полок с этим продуктом.

Авторы поста уверены, что итоги визита делегации Словакии в Москву, заинтересованной в продолжении газового сотрудничества, оценить пока невозможно, однако несомненная польза от него уже есть. И заключается она не только в том, что Словаки вновь рушат единство ЕС на дипломатическом поле, но и в том, что они мимоходом наносят удар по пропагандистским нарративам западным СМИ.

Их, конечно, и ранее порой опровергали отдельные журналисты и завсегдатаи России, однако от европейских чиновников высокого ранга мы подобную "контрольную закупку" видим впервые. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Telegram-канал Данко