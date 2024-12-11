Новак обсудил меры поддержки инвестиций в малых городах РФ

Ключевой момент будущих программ - выравнивание качества жизни.

Федеральное правительство берет под прямой контроль развитие малых городов России. При Министерстве экономического развития России решили сформировать межведомственную рабочую группу для "выработки мер поддержки инвестиций" в их местную экономику. Таков итог совещания, которое провел зампред правительства Александр Новак, пишет Telegram-канал "Мейстер".

В задачи группы входит создание мастер-планов для подобных территорий, чтоб сделать их более удобными и комфортными для активной экономической деятельности и жизни в целом. Ключевой момент будущих программ - выравнивание качества жизни.

Очевидно, важной частью планов инвестразвития для малых городов должна стать поддержка местного бизнеса и туризма. На совещании не раз вспоминали о результатах мониторинга фонда "Общественное мнение" изменений характера занятости россиян. По этим данным, количество трудоспособного населения, занятого частным предпринимательством, уже приближается к 25%. Причем 6% экономически активного населения начали свое дело в 2024 году. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что ряд стран ЕС призвали снизить потолок цен на нефть из РФ.

Фото: Пресс-служба Правительства РФ