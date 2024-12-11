Ряд стран ЕС призвали снизить потолок цен на нефть из РФ: мнение экспертов

Подобные предложения выдвигаются восточным флангом ЕС регулярно, как и в G7.

Шесть прибалтийских и скандинавских стран ЕС призвали Еврокомиссию снизить потолок цен на нефть из России, установленный странами G7 в размере $60 за баррель. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", подобные предложения выдвигаются восточным флангом ЕС регулярно, как и в G7.

Санкции, конечно, усложняют России продажу нефти, но совсем не в той степени, в какой Западу хочется – рыночная конъюнктура тут куда важнее, уверены эксперты.

И сейчас, как бы не были окрылены некоторые члены ЕС масштабом прощальных байденовских санкций, ситуация принципиально не изменилась: механизмы обхода санкций, в целом, останутся прежними, поменяются лишь фирмы-прокладки и танкеры, которые заменят тех, что попали в списки США. Так что вероятность снижения потолка цен со стороны ЕС выглядит невысокой. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что США ввели санкции против российско-сербской компании NIS.

Фото: Pxhere