США ввели санкции против российско-сербской компании NIS: мнение экспертов

От Белграда требуется до 25 февраля избавиться от российского участия в самой прибыльной компании страны.

США ввели санкции против нефтеперерабатывающей компании NIS, где более 60% акций принадлежит структурам "Газпрома". От Белграда требуется до 25 февраля избавиться от российского участия в самой прибыльной компании страны, в модернизацию которой "Газпром" вложил много трудов и средств. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", рестрикция, как и санкции против нефтекомпаний и судов РФ, являются прощальным подарком Байдена Трампу.

Авторы поста уверены, что у Сербии еще есть время попытаться договориться с новым главой США – возможно, тот постарается использовать эту тему как аргумент в, например, решении косовского вопроса, который он в свое время пытался урегулировать.

Но это будет сложно – времени мало, накладывать санкции проще, чем снимать, да и кроме сербских НПЗ у Трампа явно есть приоритеты повыше. Сербия не позволит компании прекратить работу из-за санкций – она важна для бюджета, экспорта и жизнедеятельности страны. Сербы наверняка предложат "Газпрому" сделку, но непонятно, захочет ли тот отказываться от важного актива (NIS продает топливо по всему региону), тем более что неясно, как провести оплату – Вучич утром пытался прояснить это у американцев, но по итогам встречи конкретики не появилось. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что суд в Швейцарии продлил мораторий на банкротство оператора "Северного потока-2".

Фото: Darko Vojinovic/AP