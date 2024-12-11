Срок неоднократно переносился с 2022 года.

Суд в Швейцарии продлил мораторий на банкротство оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG до 9 мая. Как уточнил Telegram-канал "Мейстер", этот срок неоднократно переносился с 2022 года, пока 10 января 2023 года не был установлен "окончательный" срок – 10 января 2025 года.

Превышение максимальных сроков переноса решения о банкротстве сигнализирует о продолжающейся вере европейского бизнеса в то, что геополитическая ситуация рано или поздно нормализуется, и проект будет реанимирован, полагают телеграмеры.

Отдельно отметим срок переноса слушаний на 9 мая. По-видимому, суд всерьез оценил заявление нового переговорщика США по Украине Кита Келлога, заявившего, что судьба конфликта будет решена в 100-дневный срок со дня инаугурации Трампа. То есть как раз к этой дате. Впрочем, если прогноз Келлога не сбудется, то есть вероятность переноса решения еще раз. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что в РФ планируют создать сеть школ для одаренных детей: мнение экспертов.

Фото: Danish Defence Command