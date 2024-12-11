В Кремле рассказали о том, что американский блогер Лекс Фридман контактировал с Москвой по вопросу возможного интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 23 января сделал официальный представитель российской администрации при действующем президенте Дмитрий Песков.
Мы действительно с ним на связи, он выходил на нас. Он сначала хотел приехать в Москву, он же родом отсюда, из наших краев, и обсудить возможность интервью с президентом, он прекрасно знает, что это не вопрос ближней перспективы, чтобы у президента появилась потребность дать интервью, должны быть какие-то условия...
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Напомним, что иностранный YouTube-блогер Лекс Фридман, бравший интервью у лидера киевского режима Владимира Зеленского, объявил о новой заграничной поездке с целью взять интервью у руководителя Кремля.
Песков заявил, что США "вели бизнес" во время Второй мировой войны.
Фото: Telegram / СМОТРИ
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