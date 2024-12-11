В Кремле призвали не ждать такого контента от иностранца в ближайшее время.

В Кремле рассказали о том, что американский блогер Лекс Фридман контактировал с Москвой по вопросу возможного интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 23 января сделал официальный представитель российской администрации при действующем президенте Дмитрий Песков.

Мы действительно с ним на связи, он выходил на нас. Он сначала хотел приехать в Москву, он же родом отсюда, из наших краев, и обсудить возможность интервью с президентом, он прекрасно знает, что это не вопрос ближней перспективы, чтобы у президента появилась потребность дать интервью, должны быть какие-то условия... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что иностранный YouTube-блогер Лекс Фридман, бравший интервью у лидера киевского режима Владимира Зеленского, объявил о новой заграничной поездке с целью взять интервью у руководителя Кремля.

Песков заявил, что США "вели бизнес" во время Второй мировой войны.

Фото: Telegram / СМОТРИ