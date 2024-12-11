В Кремле прокомментировали высказывание Трампа о победе США.

Москва не согласна с высказыванием американского президента-республиканца Дональда Трампа о помощи со стороны России. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 23 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля отреагировал на заявление иностранного политика из США о том, что Москва лишь помогала США выиграть Вторую мировую войну. Чиновник напомнил Белому дому о том, что наша страна лишилась около 60 миллионов человек.

В данном случае вы отметили тему, по которой, наверное, можно не согласиться с господином президентом при всём уважении. Между Америкой и Европой лежит океан, и тогда тоже лежал океан. И война, и театр военных действий, и гибель десятков миллионов людей происходила на другом континенте для Америки. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Согласно официальным данным со стороны России, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов жизней, включая как военнослужащих лиц, так и гражданское население.

В Кремле усомнились в изменении позиции США по Украине.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ