В Кремле усомнились в изменении позиции США по Украине

Дмитрий Песков указал на слова Скотта Бессента.

В Москве усомнились в изменении американской позиции относительно украинского кризиса. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 17 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля отреагировал на вопрос СМИ о том, как руководство страны оценивает заявление избранного американского министра финансов Скотта Бессента о готовности поддержать ужесточение санкционного давления против российской нефтяной промышленности в том случае если избранный президент-республиканц Дональд Трамп примет такое решение для принуждения Москвы к переговорам по Украине.

Было бы странно, если бы будущий министр не поддержал решение своего президента. В случае неподдержания он просто ушел бы в отставку.... Не изменит своего характера в этом плане, это не для кого не секрет, здесь не нужно придаваться каким-то чрезмерным ожиданиям. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Россия готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа.

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