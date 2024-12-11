Песков: Россия готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа

По его словам, здесь должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа.

Россия готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, здесь должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа. Он также отметил необходимость контактирования со стороны Молдавии, однако российская сторона не получала от Кишинева заявлений о готовности заключить необходимый контракт. Напомним, в Приднестровье с 3 января началось веерное отключение электричества для ограничения объема потребляемой энергии.

Ранее Песков заявил, что Россия и ЦАР развивают отношения во всех областях.

Видео: Telegram / СМОТРИ