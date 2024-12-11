Россия и ЦАР развивают отношения во всех областях, заявил Песков

Москва и Центральноафриканская Республика развивают отношения во всех областях, включая и сферу безопасности. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 15 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля отметил, что рабочая поездка главы ЦАР Фостена Арканжи Туадеры в нашу столицу связан с этими вопросами. Общение иностранного гостя с лидером РФ намечено на 16 января.
Мы развиваем.... включая весьма чувствительную область, связанную с обеспечением безопасности. У нас много наработок и много перспективных планов, все они будут на повестке дня переговоров господина Туадеры с президентом Путиным.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Напомним, что речь идет о первых международных переговорах Владимира Путина в 2025 году.
Песков: РФ примет меры для минимизации последствий санкций США против ТЭК.
Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ
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