  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:18
114
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Россия и ЦАР развивают отношения во всех областях, заявил Песков

0 0

В Кремле раскрыли подробности тем, которые обсудят Владимир Путин и Фостен Арканжи Туадера.

Москва и Центральноафриканская Республика развивают отношения во всех областях, включая и сферу безопасности.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 15 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля отметил, что рабочая поездка главы ЦАР Фостена Арканжи Туадеры в нашу столицу связан с этими вопросами.  Общение иностранного гостя с лидером РФ намечено на 16 января.

Мы развиваем.... включая весьма чувствительную область, связанную с обеспечением безопасности. У нас много наработок и много перспективных планов, все они будут на повестке дня переговоров господина Туадеры с президентом Путиным.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что речь идет о первых международных переговорах Владимира Путина в 2025 году.

Песков: РФ примет меры для минимизации последствий санкций США против ТЭК.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: африка, дмитрий песков, кремль, цар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии