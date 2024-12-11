Песков: РФ примет меры для минимизации последствий санкций США против ТЭК

В Кремле оценили санкции со стороны США в сфере энергетики и топлива.

Кремль примет необходимые меры для минимизации последствий западного санкционного давления в отношении российского топливо-энергетического комплекса. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 15 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы отреагировал на вопрос о том, какой ответ может ожидать Вашингтон и их международных союзников.

Здесь речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия этих мер, и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны прежде всего и наших компаний. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Кремль с оптимизмом воспринял информацию о скором соглашении по Газе.

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