Кремль со сдержанным оптимизмом относится к появившейся в СМИ информации о возможности скорого заключения соглашения о режиме прекращения огня в секторе Газа. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 15 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы считает, что ало говорится о той гуманитарной катастрофе, которая фиксируется в палестинском анклаве. При этом ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
Когда появится... мы вас проинформируем. Перемирие - это то, что чрезвычайно необходимо для тех жителей, которые остаются в Газе и испытывают эти совершенно нечеловеческие трудности.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Пескову неизвестно об идее обменять останки разведчика Кузнецова на пленных ВСУ.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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