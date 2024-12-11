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Пескову неизвестно об идее обменять останки разведчика Кузнецова на пленных ВСУ

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В Кремле оценили сообщения об эксгумации советского разведчика во Львове.

В Кремле неизвестно об инициативе обменять останки советского разведчика Николая Кузнецова на пленных Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 15 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы считает, что во время обмена с киевским режимом  приоритет должен отдаваться живым военнослужащим. 

Я не могу вам ответить, мне неизвестно о том, были ли какие-то конкретные предложения или разговоры на этот счет. Важно все-таки отдавать приоритет живым. Все те, кто осуществляет контакты, делают все возможное для того, чтобы наши ребята вернулись домой.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что ранее членов городского совета во Львове решили эксгумировать останки советского разведчика Николая Кузнецова и перенести их с Холма Славы. Дмитрий Песков считает, что данный шаг со стороны украинских властей показывает всю суть режима, который прославляет нацистов и их прислужников.

В Кремле считают очень важным договор о стратегическом партнерстве с Ираном.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дмитрий песков, кремль, львов, николай кузнецов
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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