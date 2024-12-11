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В Кремле считают очень важным договор о стратегическом партнерстве с Ираном

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Дмитрий Песков не смог привести подробности соглашения.

Москва придает большое значение предстоящему подписанию с властями Тегерана Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 14 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Эксперт ответил на вопрос прессы о том, будет ли документ аналогичен тому, что Россия подписала вместе с Северной Кореей. Чиновник из Кремля заметил, что не может сейчас раскрыть общественности какие-либо подробности. СМИ ожидают, что пункты будут подписаны по результатам двусторонних переговоров главы государства и иностранного коллеги Масуда Пезешкиана, запланированных на 17 января.

Мы не будем с анонсами забегать вперед. Единственное, я могу подтвердить, что, действительно, подписание этого договора - это очень важная составляющая визита господина Пезешкиана. Для нас это очень важное событие.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: между США и РФ существуют контакты только технического уровня.

Фото и видео: Telegram / Вести

Теги: дмитрий песков, иран, кремль, масуд пезешкиан, стратегическое партнерство
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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