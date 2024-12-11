Песков: между США и РФ существуют контакты только технического уровня

В Кремле указали на наличие каналов диалога с Вашингтоном.

Политического диалога между руководителями в Вашингтоне и Москве как не было, так и сейчас нет. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 14 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля уточнил, что между странами присутствует только общение технического уровня.

Существуют определенные каналы контактов, вы знаете, что и по линии военных, и по дипломатической линии. Но это скорее контакты такого технического уровня, диалога на высшем уровне как не было, так и нет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: многие страны готовы стать площадкой для переговоров Путина и Трампа.

Фото и видео: Telegram / ТАСС