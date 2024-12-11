Песков: многие страны готовы стать площадкой для переговоров Путина и Трампа

По его словам, на данный момент об этом преждевременно говорить.

Многие страны готовы стать площадкой для переговоров президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, многие страны предлагают свои услуги, где можно провести гипотетические переговоры. Однако Песков отметил, что на данный момент об этом преждевременно говорить.

Ранее Песков напомнил об открытости Путина к контактам с международными лидерами.

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