В Кремле прокомментировали слова избранного президента США по поводу встречи с российским президентом.

В Кремле напомнили об открытости российского президента Владимира Путина к контактам с международными лидерами, в том числе с избранным американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 января сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы заметил, что глава нашей страны выразил желание встретиться с иностранным коллегой. В текущий момент стороны занимаются подготовкой данного события.

Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США и в том числе с Дональдом Трампом. Президент сам об этом неоднократно говорил. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что Литва имеет территориальные притязания к РФ.

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