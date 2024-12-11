В Кремле оценила слова Гитанаса Науседы о российском городе.

Слова литовского политического лидера Гитанаса Науседы о принадлежности Калининграда показывают, что в реальности Вильнюс имеет территориальные притязания к России. Эта позиция соседнего государства оправдывает все принимаемые Москвой меры по обеспечению безопасности. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 января сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы заметил, что ранее иностранец назвал российский город частью "Малой Литвы".

Литва является недружественным государством для нашей страны, враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания. Это оправдывает наши глубокие опасения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Россия выступает за мир, стабильность и безопасность на Кавказе.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ