Россия выступает за мир, стабильность и безопасность на Кавказе

Дмитрий Песков оценил напряженность между Баку и Ереваном.

Москва заинтересована в мире, стабильности и безопасности на Кавказе, поэтому продолжит развивать отношения с Баку и Ереваном. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 9 января сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы заметил, что для нашей страны Южный Кавказ не является далеким регионом. Таким образом в Кремле прокомментировал обвинения Азербайджана и Армении в адрес друг друга по эскалации напряженности.

И мы хотим, чтобы на Кавказе были мир, стабильность, предсказуемость, атмосфера взаимного доверия и безопасность. Мы имеем свои добрые отношения и с Азербайджаном, и с Арменией, и мы дорожим этими отношениями. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

На вопрос прессы о том, были ли у главы государства Владимира Путина в последнее время контакты с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Дмитрий Песков ответил, что "в эти дни контактов не было".

Песков усомнился, что Ереван может быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС.

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