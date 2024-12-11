Песков усомнился, что Ереван может быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС

Россия выступает за мир, стабильность и безопасность на Кавказе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 9 января сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы прокомментировал стремление Еревана инициировать процесс по членству в Европейском союзе. Однако в Кремле полагают, что вряд ли у Армении полкчится одновременно состоять как в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), так и ЕС.
Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там - другие нормы
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Кремль наблюдает за развитием ситуации с притязаниями США на Канаду и Гренландию.
Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Ну если они замутят этот свой евро интегрированный армянский блудняк то через некоторое время вся упоротая Армения протянет ноги! И не какие США и Европы не спасут их от полного экономического краха! Армения для них как Рабы которые рады плясать под их подвешенные -морковки- с западными псевдо демократическими ценностями!