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Песков усомнился, что Ереван может быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС

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В Кремле напомнили о членстве Еревана в ЕАЭС.

Россия выступает за мир, стабильность и безопасность на Кавказе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 9 января сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы прокомментировал стремление Еревана инициировать процесс по членству в Европейском союзе. Однако в Кремле полагают, что вряд ли у Армении полкчится одновременно состоять как в Евразийском экономическом союзе  (ЕАЭС), так и ЕС.

Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там - другие нормы

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Кремль наблюдает за развитием ситуации с притязаниями США на Канаду и Гренландию.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: азербайджан, армения, дмитрий песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Тихомиров Олег
Сегодня 13:29

Ну если они замутят этот свой евро интегрированный армянский блудняк то через некоторое время вся упоротая Армения протянет ноги! И не какие США и Европы не спасут их от полного экономического краха! Армения для них как Рабы которые рады плясать под их подвешенные -морковки- с западными псевдо демократическими ценностями!

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