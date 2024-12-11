В Кремле напомнили о членстве Еревана в ЕАЭС.

Россия выступает за мир, стабильность и безопасность на Кавказе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 9 января сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы прокомментировал стремление Еревана инициировать процесс по членству в Европейском союзе. Однако в Кремле полагают, что вряд ли у Армении полкчится одновременно состоять как в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), так и ЕС.

Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там - другие нормы Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Кремль наблюдает за развитием ситуации с притязаниями США на Канаду и Гренландию.

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