Кремль наблюдает за развитием ситуации с притязаниями США на Канаду и Гренландию

Дмитрий Песков указал на заявления Дональда Трампа.

Кремль наблюдает за развитием ситуации с притязаниями американской администрации при Дональде Трампе на Канаду и Гренландию. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 9 января сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы прокомментировал слова президента-республиканца из США. Ранее будущий лидер Белого дома упоминал о том, что Гренландия должна войти в состав США для обеспечения национальной безопасности, а также защиты страны от китайской и российской внешних угроз. Еще во время своего первого президентского срока, в 2019 году, Дональд Трамп говорил, что власти в Вашингтоне могли бы купить Гренландию, которая является территорией в составе Дании.Земля имеет права широкой автономии. Тогда и сейчас, местные власти Гренландии и Дании заявили об абсурдности такой инициативы. В Кремле заметили, что вопрос остается в сфере двусторонних отношений Вашингтона с Оттавой и Копенгагеном.

Такие притязания - реально, это больше вопрос двусторонних отношений. Мы очень внимательно наблюдаем за таким, достаточно драматическим развитием ситуации - пока, слава Богу, на уровне заявлений Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле прокомментировали высокое доверие россиян Путину.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости