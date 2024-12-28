В Кремле прокомментировали высокое доверие россиян Путину

Дмитрий Песков оценил соцопрос от ВЦИОМ.

Уровень доверия граждан к российскому президенту Владимиру Путину растет благодаря его активной деятельности. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 28 декабря сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы прокомментировал результаты социологического опроса от Всероссийскиого центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), оглашенные 27 декабря, о том, что уровень доверия населения страны в отношении лидера остается стабильно высоким. В период с 16 по 22 декабря показатель составил 79,7 процента.

Те данные, которые дают социологи, они подвержены колебаниям еженедельно. Это нормальный процесс. Это связано с активной деятельностью президента. Прошлая неделя была активной. Действительно, Путин пользуется доверием и поддержкой подавляющего большинства страны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: возможных площадок для переговоров по Украине много.

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