В Кремле прокомментировали предложение, поступившее от Братиславы.

Любая нейтральная страна может стать площадкой для переговоров по региональному кризису на Украине. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 28 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы таким образом пояснил, что Словакия не является единственной страной-кандидатом на это место.В Кремле ответили на вопрос о том, какие государства могут принять у себя мирный диалог по теме.

Нет, это - не единственное предложение. Разумеется, речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию и находятся в разнозначном диалоге как с Киевом, так и с Москвой. Таких стран достаточно много Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков рассказал, где Путин встречает Новый год.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости