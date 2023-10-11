Песков рассказал, где Путин встречает Новый год

В Кремле сообщили о планах главы государства по празднованию.

В Кремле рассказали о том, где российский президент Владимир Путин встречает Новый год. В рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 28 декабря официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков объяснил, что обычно глава государства проводит праздник в домашних условиях. Это происходит в том случае, если у лидера страны не запланирована командировка в таком место, где в нем больше всего нуждаются граждане.

Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле назвали МЧС одной из лучших в мире служб спасения.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости