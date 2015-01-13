В Кремле назвали МЧС одной из лучших в мире служб спасения

Российское министерство по чрезвычайным ситуациям является одной из лучших в мире служб спасения. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 27 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы прокомментировал празднование в стране профессионального дня спасателя.
Путин уже обратился с поздравлением к нашим спасателям. У нас одна из лучших в мире служб спасения, наше министерство по чрезвычайным ситуациям.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Ранее глава государства в видеообращении отметил, что российские экстренные службы оперативно ликвидируют последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, а также следят за соблюдением требований безопасности и надлежащей эксплуатации значимых объектов страны. Владимир Путин добавил, что спасатели в самых нестандартных обстоятельствах действуют грамотно, как сплоченная команда. Он напомнил о примерах героизма и мужества. В частности, в 2024 году сотрудники проявили высокий профессионализм при ликвидации последствий масштабных весенних паводков, которые произошли в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях, а также оказали поддержку в борьбе с природными пожарами в Восточной Сибири, Приморье и Поволжье.
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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ
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