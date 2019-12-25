Врачи и медсестры работали среди обстрелов на Дороге жизни.

В Военно-медицинском музее Петербурга открылась экспозиция "Дорога жизни — дорога милосердия". Выставка посвящена работе медицинских учреждений в годы блокады Ленинграда, помощи раненым на ледовой трассе, роддомам осажденного города, донорам и медицинским династиям. Ее представили к 85-летию открытия Дороги жизни.

Первые перевозки по Ладожскому озеру начались 20 ноября 1941 года. Тогда на лед вышел конно-санный обоз. Легендарные грузовики ГАЗ-АА, известные как полуторки, начали использовать позднее. Официальное разрешение на движение по переправе выдали 25 ноября.

Экспозиция размещена в Военно-медицинском музее на Введенском канале. На его территории ранее работали 15 медицинских учреждений, в том числе военные госпитали. Сейчас посетители могут увидеть ДОТ, полевую кухню и световую инсталляцию с изображением полуторки, уходящей под лед. В одном из залов также находится настоящий отреставрированный грузовик ГАЗ-АА.

По словам методиста музея Ольги Черняевой, в 1941–1943 годах на таких машинах по Дороге жизни перевезли 20 тысяч раненых. Кузова грузовиков представляли собой неотапливаемые деревянные конструкции, а поездка занимала несколько часов. Чтобы бойцы могли выдержать дорогу, им выдавали химические грелки. Кроме того, через каждые 6–7 километров на ледовой трассе оборудовали пункты обогрева.

В палатках одновременно могли находиться до 100 человек. Там раненым также делали перевязки. Одним из самых опасных участков считался 7-й километр, который водители прозвали "пронеси, господи".

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Фото: Piter.tv