В МЧС назвали причину трагедии в Безенги с гибелью 17 альпинистов

Несколько раз во время поисков на месте их работы сходили лавины.

Причиной трагедии в ущелье Безенги на территории Кабардино-Балкарии, когда погибли 17 альпинистов, стало "оголение" ледника из-за климатических изменений. Соответствующее заявление сделал журналистам информационного агентства "ТАСС" в региональном парламенте сделал первый заместитель начальника ГУ МЧС по КБР Эльдар Хашхожев. Эксперт добавил, что возможные причины трагедии в горах обсуждались на расширенном заседании по развитию туризма в Кабардино-Балкарии.

Это был обвал горного ледника. Все это происходит из-за того, что линия снежного покрова повышается, то есть оголяются некоторые участки. Соответственно, за счет того, что эти участки оголяются, нижняя подпорка, которая держала вот эти ледники много лет, она становится более слабой, и не удерживает эти большие глыбы снега, которые лежат наверху. Эльдар Хашхожев, эксперт

Напомним, что в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии на горе Мижирги 6 сентября 2026 года случился снежно-ледовый обвал. Стихия накрыла группу из 33 альпинистов. В результате инцидента 17 альпинистов погибли, еще десять человек спаслись, шестеро путешественников пострадали и попали в больницу. В поисково-спасательной операции одновременно были задействованы до 70 человек экстренных служб одновременно. Они работали на высоте около трех тысяч метров на сложном ледово-скальном рельефе.

Учёный из Петербурга погиб под камнепадом в горах Кабардино-Балкарии.

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