Учёный из Петербурга погиб под камнепадом в горах Кабардино-Балкарии

Камнепад в горах унёс жизнь доктора физико-математических наук.

В Кабардино-Балкарии под камнепадом погиб доктор физико-математических наук, сотрудник Физико-технического института имени Иоффе РАН. 48-летнему Андрею К. не удалось спастись во время восхождения на пик "20 лет ВЛКСМ" в Черекском районе. Об этом пишет КП-Петербург.

Андрей был признанным экспертом в области мощных полупроводников, но вне науки его главной страстью оставались горы. За его плечами было 25 лет походов, восхождения до 4Б категории сложности, опыт судейства и участия в соревнованиях. Только в марте 2026 года он получил звание инструктора по спортивному горному туризму. Однако путь к этому званию не был прямым — в июне 2024 года он брал паузу в альпинизме, признаваясь, что не хочет рисковать "в текущей обстановке".

Роковой поход начался как обычно: группа из трёх человек зарегистрировалась в альплагере "Безенги", МЧС было уведомлено. Туристы разбили лагерь у реки, в безопасном, по оценке спасателей, месте. Но на высоте 2200 метров начался камнепад. Всего три камня обрушились на лагерь, один из них пробил палатку, где находился инструктор. Он получил тяжёлую черепно-мозговую травму и скончался на месте. Двое других туристов получили травмы — перелом бедра и руки.

Выжившие вызвали спасателей. На место прибыли 16 сотрудников МЧС и погранслужбы ФСБ, пострадавших эвакуировали вертолётом в больницу Нальчика. Их жизни вне опасности. Следственный комитет проводит доследственную проверку. Директор альплагеря "Безенги" Алий Анаев подтвердил, что знал Андрея лично и называл его очень опытным горным туристом. В турклубе Политеха, где Андрей возглавлял горное направление, отметили, что в момент трагедии группа уже заканчивала поход.

Фото: личная страница ВКонтакте