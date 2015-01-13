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В Кремле ответили на требование Азербайджана извиниться за падение самолета

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Дмитрий Песков призвал дождаться информации от следствия.

В Кремле ответили на требование властей Азербайджана извиниться за падение самолета в Казахстане. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 27 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.  Чиновник из Москвы отметил, что в настоящее время идет расследование трагедии, поэтому какой-то иной информации по этому поводу нет.

Мы видели, но мне нечего добавить к тому, что я уже сказал. И до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков напомнил, что на территории нашего государств существуют авиационные власти, которые способны предоставить всю необходимую информацию. В этом контексте любые комментарии относительно авиакрушения в Актау могут поступать в публичное пространство только от них.

Кремль не будет выдвигать гипотезы причин авиакатастрофы под Актау.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: авиакрушение, азербайджан, актау, дмитрий песков, казахстан, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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