В Кремле ответили на требование Азербайджана извиниться за падение самолета

Дмитрий Песков призвал дождаться информации от следствия.

В Кремле ответили на требование властей Азербайджана извиниться за падение самолета в Казахстане. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 27 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы отметил, что в настоящее время идет расследование трагедии, поэтому какой-то иной информации по этому поводу нет.

Мы видели, но мне нечего добавить к тому, что я уже сказал. И до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков напомнил, что на территории нашего государств существуют авиационные власти, которые способны предоставить всю необходимую информацию. В этом контексте любые комментарии относительно авиакрушения в Актау могут поступать в публичное пространство только от них.

Кремль не будет выдвигать гипотезы причин авиакатастрофы под Актау.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости