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Кремль не будет выдвигать гипотезы причин авиакатастрофы под Актау

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Дмитрий Песков призвал дождаться конца следствия.

Строить гипотезы причин авиакатастрофы, произошедшей в западной части Казахстана под Актау с пасса сейчас, когда идет следствие, неверно. Никто не должен этим заниматься, включая и Москву. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 26 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля указал, что пока что рано делать какие-либо выводы по трагедии.

В настоящий момент идет следствие, любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. Нужно дождаться окончания этого следствия.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал украденным перечисленный Украине $1 млрд из активов РФ.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: авиакрушение, актау, дмитрий песков, казахстан, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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