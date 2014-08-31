В Кремле напомнили о возможности судебного преследования за кражу российских денег.

Перевод Украине одного миллиарда американских долларов в счет доходов с замороженных странами коллективного Запада российских финансовых активов может в перспективе стать поводом для судебного преследования, так как эти денежные средства сворованы у России. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 25 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля указал, что речь идет о незаконных действиях со стороны недружественных Москве государств. Кремль планирует защищать свои права и национальную собственность.

Говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. И те наши авуары, которые являются заблокированными, также заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что киевский режим получил первые средства за счет замороженных российских активов.

Тему акций "Роснефти" не будут раскрывать с учетом недружественного окружения.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ