Тему акций "Роснефти" не будут раскрывать с учетом недружественного окружения

В Кремле прокомментировали указ Владимира Путина.

Разрешение российского президента Владимира Путина совершать сделки с акциями "Роснефти" - это корпоративный вопрос, который не может быть открытым и тем более происходить с учетом недружественного экономического окружения. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 24 декабря сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Это вопросы, связанные с корпоративным развитием, и они не могут носить открытый характер. Тем более в атмосфере достаточно недружественного экономического окружения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что глава государства накануне разрешил акционерам компании "Роснефть" совершать сделки с акциями в рамках специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах из-за недружественных действий ряда иностранных государств и международных организаций. Данные меры были введены летом 2022 года. Они ограничивают любые сделки по смене структуры владения отечественными компаниями для инвесторов из недружественных стран.

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