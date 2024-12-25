Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Актау

В России прокомментировали новость о трагедии в Актау.

Российский президент Владимир Путин по телефону выразил соболезнования азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета вблизи казахстанского города Актау. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 25 декабря сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля добавил, что иностранному гостю пришлось экстренно покинуть Петербург и вернуться в свою страну.

Путин уже созвонился с ним, выразил соболезнования. В целом мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял родных и близких в этой авиакатастрофе и желаем скорейшего выздоровления всем тем, кому удалось выжить. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее летевший из Баку в Грозный самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение. Трагедия произошла утром, 25 декабря на западе Казахстана. По данным от Росавиации, после столкновения воздушного судна птицами командир пассажирского лайнера решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным от местного, авиакрушении выжили 28 человек.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости