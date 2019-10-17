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Песков: РФ открыта для урегулирования на Украине посредством переговоров

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В Кремле оценили слова Виктора Орбана о результатах завершения украинского конфликта.

Москва открыта для урегулирования кризисной ситуации на Украине посредством переговоров, однако киевский режим продолжает отвергать такой вариант развития событий. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 24 декабря сделал официальный представитель российской администрации при резиденте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля таким образом прокомментировал слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что вооруженный конфликт в регионе завершится в 2025 году либо мирным соглашением, либо ликвидацией одной из воюющих сторон.

Мы сохраняем открытость для решения наших проблем посредством переговоров. Мы сохраняем открытость к переговорам. Но, поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, мы продолжаем нашу  СВО.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков прокомментировал продвижение хода СВО.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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