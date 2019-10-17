Кремль отреагировал на ситуацию, которая сложилась на фронте для ВС РФ.

В Кремле прокомментировали продвижение хода специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 24 декабря сделал официальный представитель российской администрации при резиденте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы отметил, что наша страна продолжает СВО, так как важно реализовать все задачи по обеспечению безопасности, о которых ранее говорил глава государства.

Мы продолжаем специальную военную операцию. Нам важно выполнить все задачи, которые стоят по обеспечению безопасности нашей страны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее в интервью иностранной газете Magyar Nemzet высказал мнение о том, что региональный кризис на Украине закончится в 2025 году либо мирными переговорами, либо ликвидацией одной из сторон конфликта. Власти РФ неоднократно говорили о том, что сохраняют открытость для решения задач посредством переговоров.

Песков: Путин и Фицо обсудили двусторонние отношения и вопросы энергетики.

Фото и видео: Telegram / ТАСС