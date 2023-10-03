Песков: Путин и Фицо обсудили двусторонние отношения и вопросы энергетики

В Кремле ответили на вопрос о прошедших переговорах президента РФ и премьера Словакии.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудили двусторонние отношения и вопросы энергетики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос о прошедших переговорах Путина и Фицо. Премьер Словакии прибыл в Москву 22 декабря с официальным визитом. Песков отметил, что стороны смогли поговорить "по двусторонним отношениям, которые существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии".

Ранее Песков заявил, что его поразил вопрос Путину от блогера Бумаги.

Видео: Telegram / СМОТРИ