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Песков: Путин и Фицо обсудили двусторонние отношения и вопросы энергетики

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В Кремле ответили на вопрос о прошедших переговорах президента РФ и премьера Словакии.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудили двусторонние отношения и вопросы энергетики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос о прошедших переговорах Путина и Фицо. Премьер Словакии прибыл в Москву 22 декабря с официальным визитом. Песков отметил, что стороны смогли поговорить "по двусторонним отношениям, которые существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии".

Ранее Песков заявил, что его поразил вопрос Путину от блогера Бумаги.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, президент россии, премьер-министр словакии, пресс-секретарь президента, роберт фицо
Категории: Лента новостей, Новости России,

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