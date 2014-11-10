Песков заявил, что его поразил вопрос Путину от блогера Бумаги

По его словам, блогер задал очень солидный и умный вопрос.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его поразил вопрос Владимиру Путину от блогера Влада Бумаги на прямой линии. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Пескова, блогер задал главе государства очень солидный и умный вопрос. Он также заявил, что смотрел видеоролики Влада Бумаги, но не понял его популярности. Отметим, что на прямой линии блогер задал Путину вопрос о замедлении видеохостинга YouTube.

Ранее Путин назвал создание "Орешника" историческим событием.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН