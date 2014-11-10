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Путин назвал создание "Орешника" историческим событием

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Глава государства отметил, что в ракетно-космической области "ничего подобного никогда не происходило".

Президент РФ Владимир Путин назвал создание "Орешника" историческим событием. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Глава государства отметил, что в ракетно-космической области "ничего подобного никогда не происходило". Президент добавил, что был достаточно глубоко погружен в тему разработки "Орешника". Он добавил, что в Минобороны были разные точки зрения по этому проекту, и глава государства присоединился к тем, кто считал, что надо производить и испытать в боевых условиях.

Ранее Путин заявил, что Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: владимир путин, орешник, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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