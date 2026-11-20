Эксперты СПбГУ рассказали о связи Патриарха Кирилла с Петербургом.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл родился в Ленинграде 20 ноября 1946 года. К его 80-летию эксперты Института теологии СПбГУ рассказали о связи церковного деятеля с Петербургом, пишет Вечерний Санкт-Петербург.

Кирилл вырос в семье священнослужителей. Его дед Василий Гундяев провел около 30 лет в заключении, в том числе в Соловецком лагере. Отец, Михаил Гундяев, также подвергался репрессиям, а после войны стал священником и служил в нескольких храмах Ленинграда. Старший брат Николай был ректором духовной академии и настоятелем Спасо-Преображенского собора.

В 1967 году будущий Патриарх окончил Ленинградскую духовную семинарию, а в 1970-м — духовную академию. Через 2 года после этого он принял монашеский постриг с именем Кирилл. В 1974 году, в возрасте 28 лет, стал ректором Ленинградской духовной академии и семинарии — самым молодым руководителем в истории учебного заведения.

За время его работы в академии открылось регентское отделение для православных девушек, где можно было получить богословское и музыкальное образование. В 1976 году Кирилл стал епископом Выборгским, а в 1984-м был назначен в Смоленск.

Эксперты отмечают, что именно в Ленинграде сформировался Кирилл как богослов и церковный деятель. В 2017 году ему присвоили звание почетного гражданина Петербурга и почетного доктора СПбГУ.

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Фото: Piter.tv