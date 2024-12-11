Лекс Фридман сообщил Джо Рогану о своих планах по работе с администрацией Кремля.

Американский YouTube-блогер Лекс Фридман, бравший интервью у лидера киевского режима Владимира Зеленского, объявил о предстоящей поездке в Москву с целью взять интервью у российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе выступления в эфире подкаста местного коллеги Джо Рогана.

Должен сказать, что я интервьюировал Владимира Зеленского и поеду в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Лекс Фридман, блогер из США

Гость шоу уточнил, что целью интервью с главой Кремля должно стать внесение "малого вклада в продвижение мира". По словам инфлюенсера, он пришел к выводу о том, что в реальности Владимир Зеленский не стремится к достижению мира, а хочет справедливости. По мнению президента Украины, речь идет о аозвращении под контроль Киева потерянных территорий.

Он хочет справедливости, а не мира. Поэтому он хочет идти дальше с позиции силы, вернуть всю землю, которая, по его мнению, принадлежит Украине. Лекс Фридман, блогер из США

Американский ведущий потерял самообладание и грубо послал Зеленского.

Фото и видео: YouTube / PowerfulJRE