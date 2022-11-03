Джо Роган отреагировал на работу администрации президента Байдена по Украине.

Американский комик, ведущий Джо Роган в эфире собственного подкаста обвинил лидера киевского режима Владимира Зеленского, а также действующего лидера Белого дома Джо Байдена в разжигании третьей мировой войны против Москвы. Иностранец добавил, что ходящая администрация в Вашингтоне не имеет права принимать подобные решения, как снятие запрета на удары западными дальнобойными ракетами по российской территории. Эксперт указал зрителям шоу на то, что престарелый и непопулярный у граждан президент Джо Байден в период передачи власти обязан избегать такой деятельности, которая провоцирует эскалацию конфликтов.

Я не чувствую себя в безопасности сейчас, когда они пускают ракеты вглубь России. <...> Зеленский говорит, что Путин напуган. Да иди ты в задницу, мужик! Идите вы все! Вы собираетесь начать третью мировую. Джо Роган, журналист

Ведущий программы дополнительно обратил внимание на ответ России в виде испытания ракетной системы средней дальности "Орешник" на украинской земле. Джо Роган заметил, что такой ракетой вполне можно совершить ядерный удар, который изменит мировую обстановку, а вину за трагедию будет нести глава США и коллективный Запад, который финансирует ВСУ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Тома Рогана.

Фото и видео: YouTube / PowerfulJRE

